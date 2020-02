Notizie Napoli, Gattuso addio: Juric l’idea ma occhio a De Zerbi

Ultime Calcio Napoli | Gattuso non è sicuro della riconferma, occhio a Juric ma spunta anche De Zerbi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in caso di mancata conferma di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, gli azzurri potrebbe mettere sotto contratto il tecnico del Verona.

Le voci più ricorrenti sussurrano di un feeling del Napoli per il tecnico croato che in Veneto sta pilotando da par suo una fuoriserie nata in estate.

Nonostante un contratto da 600mila euro, in scadenza tra un anno, il presidente Setti non si sente tranquillo provando a prolungare il contratto dell’allenatore ex Crotone ovviamente con una sostanziosa integrazione. Tuttavia il numero uno del club è il primo a sapere che l’allenatore potrebbe essere destinato a cambiare divisa nella prossima stagione. A 44 anni si sente pronto per nuove sfide e le richieste non mancano.

Ad esempio l’Atalanta ne sta seguendo il lavoro nel caso in cui il suo maestro Gasperini dovesse andar via, ma in pole oggi resta il Napoli.

Ultime Napoli, De Zerbi gradito alla piazza?

Anche De Zerbi, nonostante un campionato non esaltante, è seguito da diverse big. Il quarantenne De Zerbi, è in scadenza di contratto: come tutto lo staff dell’area tecnica neroverde. A breve l’a.d. Giovanni Carnevali ha in programma un faccia a faccia con l’allenatore bresciano per valutare il suo futuro. Il suo calcio offensivo piace anche se non è concreto. L’opzione Napoli non va sottovalutata visto che da calciatore De Zerbi aveva vestito anche la maglia degli azzurri.