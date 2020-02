Notizie Milan, infortunio Biglia: condizioni e tempi di recupero

Davvero sfortunato Lucas Biglia: il centrocampista del Milan ha riportato un altro infortunio, questa volta al ginocchio, che ne posticipa il rientro in campo.

Ultime Milan, stop per Biglia

Il regista si è procurato oggi, come annunciato da Sky, una distorsione al ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale: non è decisamente la sua stagione. L’argentino era anche tornato in panchina, dopo mesi, in occasione del derby ma sarà costretto, purtroppo, a tornare in tribuna per quanto riguarda i prossimi impegni nel calendario dei rossoneri. La condizioni dell’ex Lazio saranno valutate giorno per giorno, ma il suo rientro in campo avverrà difficilmente prima di 15 giorni.

Salta quindi gli impegni contro Torino in casa e Fiorentina al Franchi, oltre chiaramente alle gare di Coppa Italia contro la Juventus, mentre potrebbe recuperare per la gara contro il Genoa. Per Biglia quest’anno un totale di sole sette apparizioni, tutte in campionato, di cui l’ultima risalente allo scorso 8 dicembre nella vittoriosa trasferta di Bologna.

Mercato Milan, per Biglia si pensa anche alla cessione

Non è dipeso solo da lui, ma ormai è palese come sia la società che l’entourage del calciatore stiano pensando ad un futuro ognuno per conto suo. Secondo quanto riferito da Sky, ci sono 2 soluzioni al momento che potrebbero accontentare tutti, entrambe all’estero.