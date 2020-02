Notizie Juventus, Sarri si gioca il posto

Ultime Juventus, Sarri può saltare? Il tecnico ex Chelsea si gioca la panchina nel prossimo mese.

Come riportato da Tuttosport, nelle prossime nove partite, poco più di un mese, si deciderà il futuro di Maurizio Sarri.

Non quello immediato, ma quello che verrà. Perché la Juventus non è società abituata a disfarsi in corsa degli allenatori. Unica eccezione recente, Ciro Ferrara mandato a casa nel gennaio 2010. Per il resto sono sempre rimasti in sella dalla prima all’ultima giornata della stagione, compreso Gigi Maifredi nel 91′ nonostante il fallimento.

Per questo appare eccessivo e frettoloso mettere oggi in discussione Maurizio Sarri soprattutto visto che la squadra resta in testa alla classifica, approdata agli ottavi di Champions League e in semifinale di Coppa Italia.

Ma l’allenatore, ed il suo gioco, non hanno convinto nessuno a Torino. Anche se a Torino conta solo vincere e su questo si misurerà il lavoro del tecnico, non per la stagione in corso ma per quelle che verranno, in virtù di un contratto che avrà scadenza nel 2022.

Ultime Juventus: Sarri ri-comincia da Milano

In queste gare ci sono 4 appuntamenti fondamentali, compresa la data del 1° marzo in campionato, quella dello scontro diretto con l’Inter.

Un viaggio che comincia domani sera in casa del Milan, per la partita di andata nella semifinale di Coppa Italia.