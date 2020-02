Notizie Juventus, comunicato di Poste Italiane contro Sarri

Oggi Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani sera contro il Milan ma ne è nata una polemica in seguito alle sue dichiarazioni sullo stress ed il lavoro alle Poste Italiane…

Ultime Juventus, la replica di Poste Italiane

Qui potete leggere le dichiarazioni di questo pomeriggio del tecnico della Juve. Le parole del tecnico tuttavia non sono piaciute alla dirigenza di Poste Italiane, che a tal proposito ha diffuso un comunicato nel pomeriggio, nel quale l’azienda invita il tecnico italiano a passare un po’ del “suo prezioso tempo” per studiare una delle aziende più floride in Italia, polo d’attrazione per i giovani, tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, terza italiana per reputazione ed immagine nel mondo. “Gli esami dunque, alle Poste ci sono eccome e l’azienda nei risponde ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni“, si legge nella nota, “l’aspettiamo per constatarlo di persona“.