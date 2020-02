Notizie Fiorentina: D’Aversa o Liverani in panchina dopo Iachini

Ultime Fiorentina, Beppe Iachini difficilmente sarà riconfermato al termine della stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina sta già guardando alla prossima stagione, valutando molti nomi per la panchina.

Il presidente Rocco Commisso vorrebbe ripartire da un tecnico emergente della Serie A.

I nomi che potrebbero circolare in ottica viola sono due, ovvero quello di Fabio Liverani e di Robarto D’Aversa. Il tecnico del Lecce ha vestito la maglia viola, e si può liberare dal contratto che lo lega ai salentini con solo 150mila euro.

L’allenatore oggi in Salento, tuttavia, piace a diversi club tra cui una big. L’ex centrocampista, considerati anche i suoi trascorsi nella capitale, è seguito da vicino anche dalla Lazio in caso di partenza di Inzaghi. A Roma, quasi certamente, potrebbe allenare in Champions League da subito. Un dettaglio non da poco.

Ultime Fiorentina: dal Parma doppia sorpresa

Il tecnico del Parma, invece, era stato seguito anche in estate, così come il d.s. degli emiliani Faggiano, e potrebbero tornare entrambi di moda in chiave Fiorentina dopo il traghettatore Iachini. In estate, infatti, anche la posizione di Daniele Pradè resta in discussione. In Emilia, nonostante gli scarsi investimenti sul mercato prima di gennaio, il ds ha saputo fare di necessità virtù arrivando a chiudere colpi importanti come Gervinho, Darmian e Kulusevski.