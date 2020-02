Notizie Cagliari: rissa Pavoletti-Birsa, ecco cosa è successo

Cagliari, caos negli spogliatoi? Ecco la ricostruzione della vicenda. Come riportato da unionesarda.it, dopo la nota del Cagliari Calcio contro il “florilegio di ricostruzioni fantasiose” che “non meritano nemmeno di essere commentate”, è arrivata la smentita ufficiale su “come si è davvero fatto male Pavoletti”.

Il calciatore si è nuovamente infortunato al legamento crociato anteriore della gamba già precedentemente sottoposta ad intervento chirurgico. L’attaccante ha infatti pubblicato una foto nelle storie di Instagram che lo ritrae in un momento di esultanza con Valter Birsa – altro protagonista dei gossip.

Secondo le ricostruzioni al termine della cena con tutta la squadra ci sarebbe stata una lite tra l’attaccante e il centrocampista. Questo avrebbe spaccato lo spogliatoio tra chi sostiene Maran e chi Nainggolan. Cosa centra l’ex Inter? Nainggolan avrebbe cercato di insabbiare la vicenda, ma Birsa avrebbe invece rivelato a Maran quanto successo sollevando l’ira del centrocampista.

Anche Radja Nainggolan ha voluto dire la sua, sempre sui social: “La tastiera del telefono scatta a molte persone, ci sono persone che raccontano storie in note vocali assolutamente assurde. Ora parlano tutti. Non c’è nessun litigio dentro lo spogliatoio”. Ma c’è di più perchp circola anche un gossip che coinvolgerebbe anche Castro e Klavan.

Ultime Cagliari, la ricostruzione di Gazzetta

Intanto ieri, come riportato da Gazzetta, Leonardo Pavoletti, il protagonista di una vicenda che assume contorni da noir, è volato a Innsbruck, dove era stato operato dopo l’infortunio del 25 agosto, scortato dal medico sociale Bob Mura. Il consulto medico con lo staff austriaco stabilirà l’entità dell’infortunio e si capirà se ci sarà bisogno di un secondo intervento.

Sulla vicenda, quel che è certo è che 22 (su 25) giocatori del Cagliari giovedì hanno partecipato alla cena organizzata per fare gruppo e dare il «benvenuto» ai nuovi compagni Pereiro e Paloschi che, come rito d’iniziazione, hanno cantato. Una cena movimentata e chiassosa. A mezzanotte i calciatori sono usciti dal locale. Alcuni hanno proseguito in un altro non molto distante. Pavoletti è scivolato, cadendo. E’ rientrato a casa senza immaginare un guaio simile. Ma gli esami hanno, invece, evidenziato una lesione al crociato già operato sollevando l’ira, invece, della società.