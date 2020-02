Juventus, Sarri: “So di essere sotto esame, Messi è del Barcellona”

Notizie Juventus: Sarri in conferenza stampa

Juventus Sarri | Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del di Coppa Italia contro il Milan. Ecco le sue parole:

Milan-Juventus, le parole di Sarri

“LA cena con il presidente doveva esserci dopo la Fiorentina, io ero a Coverciano e ho fatto tardi. Vuole farmi conoscere i migliori ristoranti di Torino. Ovvio che il presidente parla sempre nella globalità e non si sofferma mai di una singola partita. Comunque era programmata.

Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alla poste. Questo è un lavoro fatto così, soprattutto alla Juventus. Mi sembra tutto nella normalità. In alcune situazioni ci perdiamo, stiamo provando a risolvere il problema.

Qua si lavora bene per strutture, organizzazione societaria, rapporti interpersonali con la dirigenza e con i giocatori. E’ un ambiente che ti lascia lavorare bene e non ho alcun dubbio su questo. Infortunio di Costa? Abbiamo una rosa ampia, che ha sempre portato gli allenatori della Juventus a fare più moduli. La Supercoppa persa è la macchia che ci portiamo nella nostra stagione. Ronaldo a riposo prima del Lione? Vediamo, ho parlato con lui e mi ha detto che si sente bene. Messi? Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre, lui in questo momento gioca col Barcellona e non mi sembrerebbe giusto rispondere a questa domanda. Chiellini si sta allenando bene.