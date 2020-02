Mercato Milan, la verità di Maldini sull’arrivo di Rangnick

Le voci nelle ultime settimane si sono fatte parecchio insistenti: per molti, indipendentemente da come finirà la stagione, Stefano Pioli non sarà più il tecnico Milan, che a sua volta, soprattutto per quel che riguarda i piani della società, sta pensando a Rangnick.

Calcio mercato Milan, chi è Rangnick

O almeno è quello che affermano i media tedeschi, secondo i quali l’ex allenatore del Lipsia sarebbe molto gradito al gruppo Elliott (assieme ad un altro grande della panchina) per un progetto di rifondazione totale del club, sul modello di quanto ha fatto proprio con il club tedesco. Arrivato a Lipsia nel 2012, ha cominciato a lavorare, per scovare campioni in erba: il salto di qualità avviene però quando la società gli dà la possibilità di allenarli, nel 2015. Da allora poi si metaforicamente alzato e riseduto su quella panchina di nuovo, ma sempre tenendo le redini del progetto come ds, fino a lasciarlo nelle mani di Nagelsmann quest’anno, per quella che sembra una possibile conquista del titolo.

La risposta di Maldini

A proposito, Maldini è stato molto chiaro ai microfoni di Sky Sport: “In tutta onestà, da direttore dell’area sportiva, non penso che Rangnick sia il profilo giusto da associare al Milan. Noi dirigenti siamo molto felici dell’operato di Pioli, perchè è arrivato in una situazione difficile in cui la squadra non aveva molte incertezze. Si è imposto e ha fatto crescere dei ragazzi giovani, dando identità alla squadra. Ovviamente noi viviamo di risultati nel calcio e vogliamo migliorare quanto fatto l’anno scorso, ma siamo molto contenti del mister“.