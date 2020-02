Mercato Milan, Kessiè può partire: fissato il prezzo di cessione

Mercato Milan: Kessiè, la valutazione dei rossoneri

Mercato Milan Kessiè | Un Milan impegnato a rialzarsi in campionato dopo il derby perso, ma che allo stesso tempo pensa anche al mercato, con qualche questione interna da risolvere. Nella rosa rossonera ci sono infatti tantissimi giocatore poco utilizzati, ed altri considerati esuberi. A fine stagione ci saranno delle modifiche, o quanto meno diverse cessioni. Uno di quelli che potrebbe partire è Franck Kessiè, il quale era stato accostato a qualche squadra di Premier League in estate, e che mano mano è riuscito invece a ripresentarsi in campo con abbastanza costanza in questo ultimo periodo.

Lo scenario però potrebbe essere lo stesso tra qualche mese, e intanto il Milan pensa ad un prezzo da fissare. In questo senso ci sono delle novità interessanti: stando a quanto riportato da cm.com, il club rossonero reputa Kessiè cedibile, ma soltanto se dovesse arrivare un’offerta da almeno 30 milioni di euro.

News Milan: chi parte in estate?

Kessiè non è sicuro della permanenza a Milano, così come altri giocatori. Tra questi ci sono sicuramente Biglia e Donnarumma. Il primo gioca poco ed è scontento, mentre per il portiere ci sono tantissime avance ed un rinnovo complicato da trovare. In estate ci saranno certamente delle novità.