Mercato Juventus, Alaba possibile idea a sorpresa per la fascia

Mercato Juventus: Alaba nel mirino

Mercato Juventus Alaba | La Juventus continua a pensare al mercato, e adesso programma qualche possibile colpo in vista dell’inizio della prossima stagione. I bianconeri sono convinti di poter rinforzare ancora di più la rosa, e per farlo avranno bisogno di sopperire alla manca di qualche “vice” in determinati ruoli. Uno di questi è la fascia difensiva sinistra, dove il solo Alex Sandro non può giocare sempre, anche complice qualche problema fisico di troppo (idem per Danilo). Ecco che Paratici potrebbe intervenire da qui a breve per portare a termine qualche colpo importante.

Intanto le voci in questi ultimi giorni non si placano, e nelle ultime ore sembra che sia arrivata una notizia piuttosto rilevante da SportBild: Alaba sta avendo problemi con il rinnovo al Bayern Monaco. Il terzino austriaco può essere un’idea concreta per la Juventus, proprio a caccia di un giocatore come quelle caratteristiche.

Notizie Juventus: Alaba il profilo ideale

Alaba è senza dubbio uno dei terzini più forti in Europa, e la sua forza negli ultimi anni è stata dettata anche dalla sua grande duttilità. Il giocatore austriaco è infatti capace di interpretare al meglio anche il ruolo di centrocampista difensivo, e all’occorrenza il ruolo di centrale in difesa. Il profilo ideale per i bianconeri.