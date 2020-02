Coppa Italia, Inter-Napoli: la sintesi del match | Inter e Napoli si giocano la semifinale d’andata della Coppa Italia a San Siro. Le due squadre giocano a viso aperto e sono molto accorte anche in fase difensiva. Antonio Conte e Gennaro Gattuso preparano bene la partita anche dal punto di vista tattico perché nel corso dei 90′ le squadre non registrano errori evidenti. La partita, infatti, è molto tirata, dall’inizio alla fine.

Inter-Napoli, decide Fabiàn Ruiz

La gara gode di poche azioni importanti e pericolose. La risolve, ad inizio ripresa, il sinistro perfetto di Fabiàn Ruiz. Il centrocampista del Napoli conclude benissimo in porta con un sinistro dal limite che non lascia scampo a Padelli. Azione molto ben manovrata del Napoli che dopo una lunga serie di passaggi riesce, con Fabiàn Ruiz, ad arrivare al limite dell’area, a disinnescare il muro interista con l’uno-due con Di Lorenzo. Nel primo tempo le squadre hanno impensierito poche volte i portieri avversari, la gara è stata bloccata soprattuto a centrocampo. Nella ripresa, dopo il gol del Napoli, l’Inter ha provato ad aumentare i ritmi, non riuscendo, però, a trovare la rete del pareggio. La vittoria del Napoli a San Siro è un passo molto importante in avanti verso la finale di Roma.

Inter-Napoli, il tabellino

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biragi; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All.: Gattuso.

GOL: Fabiàn Ruiz (N) 57′.

Ammoniti: Skriniar (I, 46′); Manolas (N, 51′); Mario Rui (N, 77′); Ospina (N, 85′).