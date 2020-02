Gattuso dopo Inter-Napoli: “C’è poco da sorridere, dobbiamo pedalare”

Gattuso dopo Inter-Napoli

Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni Rai dopo la vittoria contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo continuare così, oggi la squadra in fase difensiva è stata brava. Complimenti ai ragazzi, ma voglio vedere sempre questo atteggiamento. Voglio questo, se la squadra impara determinate cose, poi bisogna saperle metterle in campo. Sugli attaccanti dell’Inter? Sono completi, non è un caso se sono a pari punti con la Juventus, in queste gare bisogna fare le cose per bene. Il primo tempo abbiamo palleggiato e lavorato bene, nel secondo abbiamo sbagliato tanto nei primi 20 minuti. La squadra non ha continuità, ma il palleggio ce l’ha. Dobbiamo migliorare sull’aspetto di non possesso, perdiamo le partite per questo motivo. Come si spiega questo rendimento in Coppa? Non possiamo permetterci di sottovalutare nulla. Lavorare da squadra e coprire palla, non farci saltare se non c’è il raddoppio. Non possiamo pensare di fare la fase difensiva come la facciamo, non andiamo da nessuna parte sennò. E’ questo il Napoli che vuoi? Voglio due Napoli, uno in fase di possesso e uno in fase di non possesso. Dobbiamo correre anche quando non abbiamo palla e metterci nelle condizioni giuste per non soffrire. Nella nostra metà campo rischiamo di prendere gol. Insigne come sta? Ha il ginocchio un po gonfio, non stava bene. Anche Koulibaly non al 100%. C’è poco da sorridere, dobbiamo pedalare”