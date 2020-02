Tweet on Twitter

Inter-Napoli, Fabiàn Ruiz in gol dal limite | E’ Fabiàn Ruiz a sbloccare la gara tra Inter e Napoli al minuto 57. Il centrocampista spagnolo, dopo una lunga azione manovrata, ha trovato il perfetto uno-due con Di Lorenzo e si è, poi, liberato della marcatura avversaria, riuscendo a trovare il sinistro perfetto. Non ha potuto opporsi Daniele Padelli che, complice una leggerissima deviazione, ha solo sfiorato il pallone che è finito alle sue spalle. Napoli in vantaggio a San Siro nella semifinale d’andata di Coppa Italia. Il 5 marzo si giocherà la semifinale di ritorno al San Paolo di Napoli.