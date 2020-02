Conte dopo Inter-Napoli: “Noi senza energie dopo il derby, loro bravi a chiudersi”

Conte dopo Inter-Napoli

Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni Rai Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Match molto inteso, che ha visto i nerazzurri crollare nel secondo tempo dopo un bel gol di Fabian Ruiz; inutile il forcing finale. Ecco le parole del tecnico meneghino riportate dalla nostra redazione:

“Le complicazioni del match? Il Napoli ha giocato una partita molto difensiva, Mertens ha pressato parecchio Brozovic. La loro tattica è stata vincente, complimenti a loro. Mancate energie dopo il derby? Sicuramente la partita di domenica ha richiesto tante forze, ma comunque ho fatto cinque cambi rispetto al derby. Il Napoli è una squadra importante, ha battuto tanti avversari forti. Dopo la Juventus ha rosa più forte. Sulle decisioni arbitrali? Non voglio parlarne. Sulle difficoltà di questo periodo? Dobbiamo migliorare anche dopo queste sconfitte, il nostro percorso è iniziato da poco, non siamo ancora ai livelli di chi è stato in cima per anni. Sulle differenze con il derby? Il Milan ha giocato in maniera più offensiva rispetto al Napoli. Complimenti a Gattuso, è riuscito ad organizzare una partita molto tattica. Quando affronti questo genere di gare devi essere molto abile nel girare il pallone velocemente, Napoli chiuso bene”.