Inter, Marotta soddisfatto della stagione | Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato della gara di questa sera contro il Napoli e fissato gli obiettivi stagionali del club. Ha risposto anche al dilemma riguardo il portiere, con la situazione Viviano da tenere sotto controllo.

Inter-Napoli, le parole di Marotta

Prima della semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, Beppe Marotta ha analizzato la stagione nerazzurra.

“E’ un nostro obiettivo, come tutte le altre. Vogliamo arrivare in finale. La squadra sta bene, è consapevole di aver svolto un cammino importante fino ad ora, una squadra che è cresciuta tantissimo e sta crescendo di domenica in domenica.

Come si continua così? “Innanzitutto bisogna saper essere umili e guardare avanti prefissandosi un obiettivo. La differenza, poi, la fa la cura dei particolari“.

Tifosi sempre presenti? “Il calcio italiano vince così. La gente è appassionata e i numeri sono molto positivi per noi. I nostri tifosi si aspettano dei traguardi importanti ed è alla nostra portata. Vogliamo superare il turno ma dobbiamo avere grande rispetto dell’avversario di questa sera“.

Teme cali per stasera dopo il derby? “Ormai gli staff tecnici sono molto preparati e trovano le misure giuste per far dare il massimo ai calciatori. I grandi club sono soggetti a più partite dispendiose durante le settimane. Siamo sicuri anche perché abbiamo una rosa molto forte, formata da tanti volti importanti”.

L’Inter è una famiglia? “Tra le componenti importanti per arrivare a certi obiettivi c’è la compattezza del gruppo. Abbiamo cercato di porre dei correttivi senza venir meno al rispetto dei professionisti. Conte ha inculcato nella squadra un grande attaccamento alla causa“.

Dove può arrivare l’Inter? “Non scelgo una competizione al primo posto. Ci manca la Champions League ma proviamo a vincere tutte le competizioni in cui siamo. La grande soddisfazione è quella di aver creato un gran modello per essere consapevoli. C’è tanta soddisfazione“.

Marotta sulla questione portieri

“In questo momento della stagione non vogliamo lasciare nulla di intentato. Davanti all’indisponibilità di Handanovic abbiamo valutato l’opportunità di agire sul mercato. Per questo abbiamo avuto un contatto con Viviano molto chiaro sin dall’inizio e stiamo valutando la situazione”.