Calciomercato Pescara, visite mediche per Bojinov

Il ritorno di Bojinov in Italia comincia con il più classico degli scippi di mercato: sembrava diretto al Catania, ed invece, come riportato da Sky Sport, l’attaccante sosterrà domani le visite mediche per poi firmare con il Pescara.

Calcio mercato, visite col Pescara per Bojinov

Eppure, era stato lui stesso a dire che si sarebbe trasferito in Sicilia, che Lucarelli aveva avuto buon gioco nel convincerlo, che sperava che tutto andasse per il meglio: ed invece l’inserimento in extremis del club di Sebastiani ha stravolto la situazione. Domani il bulgaro sarà a Roma dove svolgerà le visite mediche per il Pescara, per poi dirigersi in Abruzzo e mettersi a disposizione di mister Legrottaglie.

Attualmente svincolato e quindi tesserabile fino alla fine del prossimo mese, ha privilegiato se non altro la categoria migliore: non sono stati resi noti i termini economici dell’accordo, ma è probabile che anche sotto questo punto di vista ci sia una differenza.

La carriera di Bojinov

Ha indossato le maglie di mezza Serie A: Parma, Fiorentina, Juventus, Lecce, Verona. Nel massimo campionato alla fine ha disputato 157 partite, segnando 34 gol e servendo 13 assist. Nel mezzo e dopo, altre esperienze che ne hanno fatto praticamente un giramondo: ha infatti calcato i campi da gioco di Inghilterra, Portogallo, Bulgaria, Serbia, Cina, Svizzera e Croazia. Oggi Bojinov torna nel paese che lo aveva lanciato nei grandi palcoscenici in giovane età, ripartendo dalla Serie B.