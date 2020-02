Calciomercato Napoli, Milik verso il rinnovo | La storia di Arkadiusz Milik e il Napoli potrebbe andare avanti ancora per molto tempo. L’attaccante polacco sta convincendo sempre di più la piazza, lo staff tecnico e la dirigenza a suon di gol e prestazioni importanti. Il contratto del polacco scade nel 2021 e non c’è stata ancora la firma sul nuovo accordo. L’intesa si cerca da mesi e al termine di febbraio potrebbe arrivare la fumata bianca.

Calciomercato Napoli, Milik vuole rinnovare

Stando a quanto si legge su calciomercato.it, la trattativa tra il Napoli e Milik prosegue spedita, in attesa di arrivare ad un accordo definitivo. Entrambe le parti vogliono chiudere quanto prima l’affare ma ci sono ancora dei cavilli da mettere a punto. Il Napoli vorrebbe inserire una clausola vicina ai 100 milioni di euro mentre l’entourage del calciatore chiede una cifra minore. Il suo agente, David Pantak, è all’estero e probabilmente tornerà in Italia per la gara con il Barcellona. Gli ultimi contatti si sono registrati a metà gennaio e a breve potrebbero riprendere per arrivare alla conclusione. Ci sarà da ridiscutere anche sullo stipendio del calciatore che sta continuando a segnare anche nel periodo delicato del Napoli.

Milik, i numeri stagionali

Un gol ogni 115 minuti. Lo score dell’attaccante polacco è pressoché fantastico. Ha messo insieme 18 presenze e 12 gol, in 1395 minuti giocati. E’ il riferimento principale di Gennaro Gattuso che si è affidato alla fisicità di Milik più che alla rapidità di Mertens.