Calciomercato Napoli: Boga la priorità per l’attacco, si parla con il Chelsea

Calciomercato Napoli Boga | Forte interesse della SSC Napoli per Jeremie Boga che è definitivamente esploso con il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il calciatore ivoriano classe ’97 continua a restare uno dei protagonisti della Seri A, decidendo continuamente partite e mostrando giocate di qualità. Sette gol e quattro assist in questa stagione. Sul calciatore è forte l’interesse del Napoli che punta ad acquistarlo in vista della rivoluzione che è in atto nella prossima stagione.

Mercato Napoli, asta per Boga

L’agente dell’attaccante ha dichiarato che tanti club sono sulle tracce del calciatore, tra cui quelli spagnoli. Oltre al Napoli piace molto anche alla Roma in Serie A. Intanto, il calciatore è stato acquistato a titolo definitivo dal Sassuolo, ma il Chelsea ha sempre creduto nelle sue qualità. Proprio per questo il club inglese ha ottenuto il diritto di recompra che potrà esercitare alla cifra di 15 milioni di euro. Il calciatore tornerebbe a Londra in estate per poi ripartire per circa 25-30 milioni almeno. Il Napoli ha messo il calciatore tra le priorità per la prossima stagione.

Le parole del calciatore sul proprio futuro:

“Penso che la Serie A e la Liga abbiano valorizzato al meglio le mie qualità. Io sono un calciatore veloce ed ho un giocatore tecnico. Ho due sogni: Vincere la Coppa del Mondo e la Champions League”.