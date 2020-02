Calciomercato Milan, Thiago Silva richiesto da Maldini: muro Leonardo

Calciomercato Milan: Thiago Silva obiettivo concreto

Calcio Mercato Milan Thiago Silva | Il Milan sta vivendo una stagione piuttosto altalenante, complice anche un po la mancanza di esperienza in alcune zone di campo. Gli arrivi di Ibrahimovic e di Kjaer hanno compensato questa lacuna, ma la sensazione è che Maldini e Boban vogliano intervenire ancora su questo fattore. Ecco che in estate si proverà a prendere un altro giocatore di esperienza, magari che abbia già giocato in Italia.

Tutte le strade portano a Thiago Silva, ex giocatore proprio dei rossoneri. Il brasiliano è la vera e propria suggestione in difesa, e soprattutto Maldini pare stia insistendo parecchio per un suo ritorno. Questa la notizia riportata da cm.it.

Milan-Thiago Silva: Leonardo fa muro

Thiago Silva è indubbiamente lasciato un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri, e quei due scudetti vinti sono uno stimolo piuttosto importante per la dirigenza. Il giocatore del PSG è felice in Francia, e la dirigenza parigini farà di tutto per trattenerlo. In primis Leonardo, il quale lo stima parecchio e lo reputa imprescindibile per la squadra. Il Milan nonostante questo ci vorrà provare fino all’ultimo, e le probabilità che ci siano ulteriori contatti nei prossimi mesi, sono altissime. Intanto per giugno ci sono già novità per la trattativa.