Calciomercato Milan: Donnarumma potrebbe andar via

UltimeMilan Donnarumma | In estate sarà vera e propria rivoluzione, ancora una volta. Come riportato da Tuttosport, i rossoneri sono pronti a stravolgere ancora l’organico.

Il primo a partire, a sorpresa, potrebbe essere il portiere. Se Gigio Donnarumma dovesse rinnovare il contratto nei prossimi mesi, allora il Milan sarebbe in una botte di ferro per i prossimi anni. Ma senza rinnovo si riaprirebbe il problema dell’estremo difensore senza intesa con Mino Raiola.

Questo porterebbe il Milan a dover cercare di monetizzare la cessione di Gigio, evitando di perderlo a zero. A fine stagione Pepe Reina tornerà a Milanello e, nel caso, potrebbe essere il sostituto per un anno o nuovamente il vice del nuovo titolare. Ma molto, anche per il rinnovo di Donnarumma, passerà dalla squadra che verrà costruita per il prossimo anno.

Ultime Milan: le idee della società

A prescindere da quello che sarà il risultato finale di questa annata lunga, difficile e ricca di scossoni, il mercato estivo del Milan dovrà produrre una mini rivoluzione per la rosa dei titolari.

I rossoneri saranno chiamati ad un ruolo da protagonisti per la ricostruzione di una grossa fetta del blocco degli ultimi anni. Il piano sarebbe quello di arrivare al settlement, una volta qualificati per le competizioni europee, grazie ai tagli fatti già a gennaio (circa 80 milioni di potenziali sforbiciate rispetto ai 146 persi nell’ultimo esercizio).

Guardando alle esigenze tecniche dell’attuale rosa, è possibile affermare senza grossi timori di smentita, che al Milan servano: un terzino destro, due difensori centrali, due centrocampisti e una punta di valore.