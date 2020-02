Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic sulla lista del Real, Lotito vuole James

Ultime Lazio: Milinkovic-Savic è ormai una certezza. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista, strappato alle pretendenti a soli 9 milioni dal Genk, ora vale molto di più. Il ds biancocleste Tare stravede per Sergej perché «è un uomo serio: ha mantenuto la promessa ed è venuto alla Lazio». Nonostante l’allora ventenne fece prima visita alla Fiorentina alla fine dichiarò amore alla Lazio e la storia ancora continua. Dopo alti e anche bassi, oggi è una colonna portante del centrocampo capitolino e per lui Claudio Lotito ha già rifiutato più di un’offerta. La sua quotazione non va ancora oltre i 70 milioni ma continuando così e con la Lazio in quota Champions, il prezzo potrebbe anche salire ancora.

Tra i suoi estimatori si contano Juventus, Inter e Milan in Italia, Manchester United, Psg, Bayern e Real Madrid tra le big d’Europa. Tuttavia ad oggi nessuno ha mai superato l’offerta di 70 milioni.

Ultime Lazio: può arrivare James Rodriguez

Il calciatore, come detto, piace tantissimo al Real Madrid. Sul piatto gli spagnoli metterebbero non solo soldi ma anche il cartellino di James Rodriguez, talento colombiano finito da tempo ai margini del progetto Real. James piace molto a Inzaghi e sarebbe quel top player che serve alla Lazio per la (probabile) prossima Champions. Assieme al cartellino del colombiano però, valutato dai biancocelesti poco più di 30 milioni, il Real dovrebbe staccare comunque un assegno di almeno 50 milioni. Rodriguez dal prossimo 30 giugno entrerà in scadenza (2021), mentre Milinkovic ha un contratto lungo fino al 2024.