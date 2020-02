Calciomercato Inter: Viviano non tesserato, Handanovic sta meglio

Ultime Inter, Viviano potrebbe non essere tesserato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Emiliano Viviano aspetta ancora ma le sensazioni sono negative, anche se al momento non c’è nulla di definitivo.

Il portiere è ancora a Milano e ieri si è allenato nella palestra dell’hotel che lo ospita in attesa di avere news dal quartier generale nerazzurro. L’Inter, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sull’ex portiere della Spal, svincolato dallo Sporting, dove però non ha giocato neanche un minuto. E proprio questa lunga inattività sembrerebbe alla base delle valutazioni dell’Inter che ora gioca su più tavoli ed aspetta novità per Samir Handanovic.

Il portiere sloveno continua il programma di allenamento personalizzato: il capitano stasera salterà il Napoli e domenica non sarà disponibile per la sfida scudetto in casa della Lazio, anche se con ogni probabilità partirà lo stesso con la squadra per andare in panchina.

Ultime Inter: Handanovic ci sarà con la Juventus

La situazione Handanovic è comunque in miglioramento e anche questa variabile rende più complicato il tesseramento di Viviano. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare contro la Sampdoria il 23 febbraio, salvo complicazioni. Il portiere sarà in campo contro la Juventus il primo marzo. E questo appare ormai certo. Salvo complicazioni e rischi, il numero uno sarà tra i pali. Per questo la firma di Emiliano Viviano sembra ora più lontana anche perchè l’Inter ha già sotto contratto Radu ed in estate potrebbe puntare su un altro giovane.