Calciomercato Inter: Mertens si avvicina, il belga deve scegliere

Mercato Inter: Mertens si avvicina, il belga deve scegliere

Ultime Inter: Mertens pronto a vivere una serata particolare. Come riportato da Tuttosport, questa sera il 32enne attaccante belga dovrebbe finalmente ritrovare una maglia da titolare. Da quando è arrivato Gennaro Gattuso in panchina, infatti, Mertens non ha più giocato dal primo minuto.

Quando convocato, l’attaccante è andato in panchina quattro volte e ha anche vissuto un gennaio difficile, con l’infortunio agli adduttori che l’ha costretto a un mese di stop.

A questo poi vanno aggiunte le voci di mercato anche se alla fine Mertens è rimasto a Napoli e proverà già da stasera ad avvincere il record di Hamsik di miglior goleador della storia azzurra: il belga è quota 119 reti, l’ex capitano si è fermato a 121. Insomma, il tempo da qui a fine stagione per superarlo c’è.

Difficile che il belga abbia poi ulteriore tempo. Mertens ha infatti il contratto in scadenza e non ha ancora prolungato.

Nelle ultime settimane è sembrato esserci stato un riavvicinamento fra le parti, ma la situazione è rimasta la stessa dei mesi scorsi e proprio per questo sono tornate forti le voci su un possibile futuro di Mertens proprio all’Inter.

Mertens, da quanto trapela dal suo entourage, non avrebbe ancora deciso il suo futuro. La punta vorrebbe restare in città ma sta anche valutando l’idea di monetizzare nel finale di carriera o provare a vincere il campionato altrove. L’attaccante inoltre ha chiesto molto al Napoli, circa 7 milioni, cifra che ovviamente il club non vuole offrire.

Ultime Inter: strategia Marotta

Per questo, Marotta e Ausilio sono sempre attenti. I due cercano colpi a parametro zero e puntano a rinforzare l’attacco con un giocatore in scadenza. Sono ancora vivi i contatti con Giroud, ma Mertens è visto come il rinforzo giusto per sostituire Alexis Sanchez che, a meno di un grande finale di stagione, tornerà al Manchester United.