Calciomercato Inter: Meret nel mirino, le ultime

Calciomercato Inter: Meret possibile colpo

Ultime Inter: Meret potrebbe sbarcare a Milano. Alex Meret potrebbe essere uno degli uomini mercato per il prossimo giugno. Secondo quanto riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe pronta ad un clamoroso ribaltone tra i pali.

Dal prossimo giugno i nerazzurri andranno alla ricerca di un portiere: due sono i nomi in cima alla lista di Marotta ed Ausilio: Musso dell’Udinese e Alex Meret del Napoli. Il portiere azzurro ha avuto qualche problema dall’arrivo di Rino Gattuso dopo un grande inizio di stagione. Attualmente fermo per infortunio, il numero uno in estate potrebbe guardarsi intorno visto che in due anni a Napoli, dopo l’infortunio iniziale, non è mai stato il portiere titolare degli azzurri ma è sempre stato in ballottaggio con Ospina sia con Ancelotti in panchina che con l’avvento di Gattuso.

Ultime Inter: quanto costa Meret?

Le condizioni di Handanovic continuano a preoccupare in casa Inter. Lo sloveno non sta bene e rischia di star fermo almeno per un mese. Il portiere ha accusato un problema al mignolo della mano e dovrà restare a riposo per ricomporre la frattura. Nonostante la possibilità di giocare con un tutore, il portiere ha deciso di non rischiare. Anche per questo i nerazzurri hanno preso Viviano.