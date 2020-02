Calciomercato Inter: Kumbulla, ora il Verona chiede 30 milioni

Mercato Inter, Kumbulla nel mirino: asta con le grandi

Calciomercato Inter Kumbula Hellas Verona | Il difensore Marash Kumbulla è una delle sorprese della Serie A. Il giovane difensore albanese classe 2000 dell’Hellas Verona ha attirato a se gli occhi di mezza Europa. Tanti i club stranieri, ma anche quelli italiani che vorrebbero tenerlo in Serie A ancora al ungo. Sul calciatore Napoli e Inter sembravano in vantaggio a gennaio, in particolar gli azzurri che sono andati vicinissimo all’acquisto per la prossima stagione come capitato con Rrhamani. Ora però la corsa si infiamma: Lazio, Fiorentina e Juventus si aggiungono alla corsa. All’estero è vivo l’interesse di Manchester United e Borussia Dortmund. Paratici è convinto dell’investimento e ha una strategia. Ecco la notizia riportata dalla nostra redazione.

Inter news: il Verona cambia il prezzo di Kumbulla

In Bundesliga hanno chiesto informazioni anche Bayern Monaco e Bayern Leverkusen, che restano defilate. Intanto, come riportato da Calciomercato.com, il prezzo di Kumbulla potrebbe essere cambiato. Continuano ad essere di alto livello le prestazioni del giovanissimo calciatore. Se a gennaio bastavano 20 milioni, ora il Verona è salito a 30 milioni! E’ questo infatti il prezzo di partenza di Kumbulla per giugno. Intanto, Gianni Vitali, agente del calciatore del Verona, ha parlato del futuro del proprio assistito rilasciando una breve dichiarazione a cittaceleste: “Sì, direi che su Marash c’è davvero la fila”.