Calciomercato Genoa: arriva Ichazo, era svincolato

Calciomercato Genoa: arriva Ichazo

Notizie Genoa: Ichazo sarà il nuovo portiere. La vittoria contro il Cagliari, ottenuta nell’ultima giornata di campionato, ha “normalizzato” l’ambiente in casa Genoa. La squadra di Davide Nicola, non è uscita dalla zona retrocessione, ma guarda ora con fiducia alla prossima partita di Bologna.

Durante la prossima trasferta non dovrebbe essere convocato il numero uno brasiliano Jandrei. Il calciatore non parteciperà alla gara.

Il ventiseienne ex Chapecoense è infatti ad un passo dal rientrare in patria, grazie all’accordo di prestito fino a dicembre 2020 trovato tra il club di Enrico Preziosi e l’Atletico Paranaense.

Dopo aver riportato a casa Mattia Perin e aver ceduto Radu al Parma, la società genovese ha deciso di liberare anche Jandrei e mettere invece sotto contratto lo svincolato Salvador Ichazo.

Ultime Genoa: Ichazo sarà tesserato dopo le visite mediche

Una svolta improvvisa tra i pali con il 28enne ex portiere di Torino e Bari, che in granata ha giocato in tre anni soltanto undici partite tra campionato e Coppa Italia, potrà ripartire dalla Liguria. Il nuovo numero dodici uruguaiano (Marchetti resterà terzo portiere), arriverà in Italia nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche all’Istituto Baluardo di Genova e firmare il contratto con il club allenato da Nicola. Dopo Viviano, un altro portiere svincolato trova squadra.