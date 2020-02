Calciomercato Fiorentina, Dalbert può restare | La stagione di Dalbert con la Fiorentina sta andando a gonfie e la dirigenza viola si sta convincendo a confermare l’esterno che è arrivato in prestito secco dall’Inter.

Calciomercato Fiorentina, incontro con l’Inter per il futuro di Dalbert

Fabrizio Romano, giornalista di Sky Sport, nel suo consueto appuntamento su calciomercato.com, ha parlato del futuro di Dalbert. Il terzino della Fiorentina, in prestito secco dall’Inter, sta convincendo lo staff viola. La dirigenza potrebbe incontrare i vertici dell’Inter per ridiscutere il futuro del brasiliano. I nerazzurri, invece, hanno già le idee chiare sul futuro dell’ex Nizza, con Marotta e Ausilio che hanno già deciso il suo futuro: anche se dovesse rientrare alla base, verrebbe messo sul mercato. Non sol Dalbert però, c’è anche da parlare del destino di Cristiano Biraghi, in prestito con diritto di riscatto che l’anno scorso fece il percorso inverso.

Dalbert, i numeri stagionali

La stagione di Dalbert sta vivendo picchi altissimi grazie alle qualità dell’esterno brasiliano che sa attaccare benissimo e difendere altrettanto bene. Nella stagione attuale ha collezionato 26 presenze e fornito 6 assist tra Serie A e Coppa Italia.