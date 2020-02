Ultime Parma, Gervinho potrebbe tornare a disposizione di D’Aversa: la società sceglie il reintegro?

Ultime Parma – Gervinho | Si è complicata sempre di più in questo periodo la situazione legata a Gervinho. Il calciatore ivoriano è finito al centro del ciclone nel mese di gennaio, con l’improvvisa voglia di trasferirsi nel faraonico campionato qatariota. Stando a quel che rivela però quest’oggi il Corriere dello Sport, la situazione potrebbe prendere un’inversione di rotta clamorosa. Ci sarebbero state le scuse da parte del velocista calciatore africano, con la voglia di restare a Parma fino al margine della stagione. Il tecnico Roberto D’Aversa potrebbe farlo rientrare in gruppo, dopo i tre giorni di assenza dall’allenamento che avevano compromesso la sua esperienza ai crociati. Adesso anche i compagni di squadra attendono le scuse, in attesa di capire come sarà accolta un’eventuale decisione di reintegro all’interno dell’organico parmense.

Notizie Parma, Gervinho è un patrimonio della società: multa e perdono

Si starebbe lavorando all’interno della società crociata per capire come utilizzare Gervinho e venire fuori da questa situazione burrascosa vissuta negli ultimi mesi. Da Collecchio trapelano news interessanti, perché si potrebbe rivedere in campo. E’ chiaro che una multa – anche molto salata – sarà alla base del ‘perdono’, ma da Parma sono propensi a riutilizzarlo perché comunque il calciatore rappresenta un vero e proprio patrimonio dell’undici titolare di Roberto D’Aversa.