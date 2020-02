Ultime Napoli, infortunio per Meret: contro l’Inter ci sarà Ospina

Ultime Napoli – Infortunio Meret | Saranno affidati nuovamente al colombiano David Ospina, i pali azzurri. Ancora una volta, nel match fondamentale di Coppa italia contro l’Inter, si vedrà l’estremo difensore che, a poco a poco, ha tolto la titolarità ad Alex Meret. Da quando sulla panchina si è seduto il nuovo tecnico Gennaro Gattuso, ha trovato maggiore spazio rispetto alla prima parte di stagione. Si sono divisi la titolarità 5 volte a testa lui e il collega italiano, con quest’ultimo che è finito ai box adesso per infortunio. Non basta il già complesso ballottaggio del proprio tecnico, i dubbi glieli scioglie restando anche indisponibile. Intanto le news legate agli infortuni e ai portieri arrivano anche da Milano, con l’Inter nei guai per l’infortunio di Handanovic.

News Napoli, Meret ancora fuori: infortunio al fianco, le condizioni

Stando a quanto rivelato dai colleghi del Corriere dello Sport, l’estremo difensore italiano sarebbe finito ai box per un problema accusato al proprio fianco. Un problema fisico sopportato già nella gara contro la Sampdoria, match in cui ha stretto i denti. Contro l’Inter non ci dovrebbe essere Meret, con Ospina ancora favorito da titolare, nonostante i diversi gol subiti nelle ultime uscite dal portiere ex Arsenal. Il fastidio al fianco sarebbe nato a seguito del tuffo sul calcio di rigore realizzato da Gabbiadini. Un problema che si è trascinato nel corso dell’intera settimana e ora Meret sembra essere scivolato nuovamente in panchina, trovando Ospina a difendere i pali azzurri nel match di mercoledì contro l’Inter.