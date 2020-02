Ultime Juventus, infortunio Danilo: le sue condizioni nel comunicato

La Juventus ha annunciato le condizioni del terzino brasiliano Danilo, bloccato da un problema muscolare ormai da 20 giorni a questa parte.

Notizie Juve, le condizioni del brasiliano

La gara con il Milan si avvicina e la Vecchia Signora raccoglie i cocci della sconfitta contro il Verona in campionato: guadagnarsi una finale sarebbe un buon modo per ritrovare fiducia in sé stessi, anche se è chiaro che sono altri gli obbiettivi di Sarri e dei suoi uomini. A proposito di ritrovare i pezzi, ce n’è uno che torna a disposizione del tecnico toscano: stiamo parlando di Danilo, che oggi, come annunciato dal club nel classico report, ha svolto tutta la seduta d’allenamento assieme ai compagni senza intoppi. In vista della gara di giovedì sera contro i rossoneri quindi il terzino è da considerarsi arruolabile, avendo smaltito la lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia destra.

La stagione di Danilo

Sperando che questa volta sia un recupero definitivo. Arriva quest’estate in pompa magna, l’esterno non è mai riuscito ad esprimersi con continuità (cosa fondamentale per Sarri), anche e soprattutto per i troppi infortuni cui è andato in incontro: fino a questo momento, ha giocato 16 partite tra campionato e coppe, per un totale di poco più di 1000 minuti in campo, mettendo a segno 1 solo gol, quello contro il Napoli nel rocambolesco 4-3 della seconda giornata.