Roma, rischiano Petrachi e Fonseca | Non è al sicuro il lavoro dello staff della Roma che nelle ultime settimane non ha portato i risultati sperati alla dirigenza. Le due sconfitte consecutive maturate nelle ultime due giornate e la zona Champions che si arricchisce di concorrenza, sta facendo riflettere sul futuro di Paulo Fonseca e di Gianluca Petrachi.

Roma, Fonseca e Petrachi all’ultima spiaggia

Stando a quanto si legge sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, già sabato prossimo, dopo la gara contro l’Atalanta ci potrebbe essere uno scossone decisivo: o si vince e si resta in zona Champions League o si va a -6 dai nerazzurri. A quel punto gli ultimi mesi di campionato rischierebbero di essere un vero e proprio calvario. La dirigenza, dunque, sabato ha riunito la squadra e ha espresso un concetto molto semplice: “Siamo tutti sotto esame!”. Sì, proprio tutti: a partire dal ds Petrachi, fino all’allenatore.

Fonseca rischia la panchina

Gianluca Petrachi non sta convincendo la dirigenza perché il mercato non è stato decisivo e nemmeno il suo modo di lavorare e di rapportarsi alla squadra sta incidendo. Tutti, però, si aspettano uno scatto anche da Fonseca. L’allenatore portoghese ha in mano il gruppo ma deve dimostrare di saper reagire ai momenti difficili e di portare la squadra ai risultati prefissati ad inizio stagione. Per questo due giorni fa ha portato il suo staff a pranzo per fare il punto della situazione. Inoltre la dirigenza ha chiesto ai calciatori di restare concentrati sul campo e lasciar perdere i social, fonte di distrazione continua, secondo i vertici giallorossi.