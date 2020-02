Oroscopo di domani 12 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. A livello fisico le prossime due sono due giornate a ribasso. Per quanto riguarda il lavoro le prossime 24 ore saranno da sfruttare. C’è tanta fretta nel fare le cose.

Toro. Molti di voi dovranno fare questioni di casa. E’ probabili che tu voglia cambiare abitazione, cerchi casa più grande o vuoi andare a vivere da solo. Ci sono molti ripensamenti.

Gemelli. Si possono vivere buone emozioni nei prossimi due giorni. Luna in ottimo aspetto e Venere favorevole annunciano che sarà un periodo di recupero. Potrai cavalcare l’onda e recuperare il tempo perduto ad Aprile.

Cancro. Piccole problematiche dalla scorsa settimana. Scogli da affrontare anhe in amore. Venerdì e sabato giornate migliori, periodo di forti responsabilità, bisogna cercare di essere più sereni.

Leone. Le problematiche in amore si possono risolvere. Hai bisogno di una conferma che però non arriva, ci sono stati scontri che bisogna superare.

Vergine. Gli uomini spesso si occupano di lavoro e lasciano stare tutto il resto. Distacco in amore. Ora bisogna recuperare. Le giornate del fine settimana saranno interessanti per l’amore e buone idee.

Oroscopo Paolo Fox 12 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ti trovi in una situazione di grande impegno. In questo periodo non ti viene riconosciuto quanto meriti. Si recupera da giovedì e prudenza in amore.

Scorpione. Ogni tanto tornano acciacchi e pensieri strani. Queste sono ore polemiche anche nei rapporto di lavoro. Non sarà possibile rimettere a posto qualche contenzioso del passato.

Sagittario. La tua generosità è nota, sei sempre pronto al perdono. Mese pesante in amore quello di gennaio, con serenità puoi metterci una pietra sopra.

Capricorno. Questa parte centrale della settimana deve essere vissuta con molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le vicende d’amore. Bisogna essere cauti per non mettersi contro qualcuno.

Acquario. Per darti le indicazioni giuste bisogna capire bene quello che sarà a breve. Saturno nel segno. Sei più serio e cerchi riferimenti stabili. Potresti fare proposte importanti di lavoro. Potrebbe essere necessario un miglioramento netto.

Pesci. I prossimi sono giorni che ti portano a vivere in maniera più serena. Cerca di evitare conflitti inutili, giornate interessanti per gli scontri nel fine settimana.