Notizie SPAL, Di Biagio: “Cercato da diversi club, siamo ancora vivi”

Ultime SPAL | Gigi Di Biagio, nuovo tecnico della SPAL, ha parlato oggi a Ferrara in conferenza stampa di presentazione ai suoi nuovi tifosi dopo aver preso il posto di Leonardo Semplici in panchina:

Ultime SPAL: le parole di Di Biagio

“Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre. Questa per me è una grande chance che è arriva in modo rapido.

Per tutti noi sarà una grande sfida, di sicuro complicato ma al tempo stesso stimolante.

Non ho nessuna paura di affrontare questo percorso, non ho timore, a mio modo di vedere basta davvero poco a entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. Non ho avuto nessun tipo di dubbio quando ho scelto questa piazza.

Ora dimostreremo subito di essere ancora vivi. Dove bisognerà lavorare? Dovremo cercare di fare più gol, di attaccare gli avversari con maggiore costanza. Di avere la giusta convinzione e andare più volte al tiro con diversi calciatori.

Non ci dobbiamo impaurire alla prima difficoltà. Dovremo aumentare la nostra pericolosità con tutti quanti, mantenendo l’equilibrio. I giocatori di qualità a questa squadra non mancano.