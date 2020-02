Notizie Sassuolo, Boga: “La Liga esalta le mie qualità”

Ultime Sassuolo | Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al club neroverde. Il calciatore gode in un ottimo momento di forma come dimostrato dal gol alla Roma.

“Penso che la Serie A e la Liga abbiano valorizzato al meglio le mie qualità. Io sono un calciatore veloce ed ho un giocatore tecnico. Il momento migliore col Sassuolo? Ce ne sono due. Il primo è quando sono rientrato dall’infortunio: ho giocato la mia prima partita ed ero realmente molto contento di scendere in campo e tornare a giocare con i miei compagni. Ma soprattutto il gol contro la Juve, segnato a una leggenda come Buffon, un portiere iconico è stato da sogno. I sogni? Vincere la Coppa del Mondo e la Champions League”.

Ultime Sassuolo, Boga potrebbe tornare in Liga?

La stagione dirompente di Jeremie Boga non sta passando inosservata. Il Sassuolo in estate potrebbe faticare a tenere a bada le avances delle big europee. Il calciatore piace al Chelsea, suo ex club, ma anche il Barcellona che sicuramente avrebbe bisogno di un calciatore tecnico ed efficacie in zona rete come l’esterno neroverde. In Italia, invece, Boga è seguito dal Napoli.