Notizie PSG: Allegri torna di moda, i dettagli

Ultime PSG, Allegri contattato, il tecnico italiano potrebbe accomodarsi a breve sulla panchina dei francesi.

Nonostante i 12 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo in Ligue 1, il futuro di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint Germain resta appesa ad un filo.

Come riportato da Breaking Foot, il ds dei parigini Leonardo avrebbe già allacciato i rapporti per la prossima stagione con Massimiliano Allegri.

In caso di risultato negativo in Champions League contro il Borussia Dortmund l’allenatore italiano potrebbe prendere il posto del collega tedesco in panchina. Ad oggi Allegri è ancora sotto contratto con la Juventus fino al termine della stagione. Come sempre dichiarato dall’allenatore toscano, la sua volontà è quello di rimanere fermo fino al termine della stagione e poi decidere con calma dove andare ad allenare il prossimo anno.

Ultime Juventus: Allegri torna?

Negli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci, soprattutto tra i tifosi, per un possibile ritorno del tecnico in panchina al posto di Sarri. Ma la realtà è ben diversa. Allegri, infatti, aspetta un’altra chiamata importante. Magari dalla Francia o dall’Inghilterra. In Premier League, infatti, diversi club hanno palesato interesse per l’allenatore che potrebbe anche decidere di accettare le avances del Manchester United.