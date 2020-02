Notizie Parma, Faggiano: “Arbitraggio? Di Bello si è inventato di tutto”

Ultime Parma | Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Marte:

“Concordo con D’Aversa, è stato anche molto pacato nella reazione post-partita. Noi siamo un po’ arrabbiati come Gattuso e Giuntoli, perché anche il Napoli ha subito un torto. Milik ha subìto un’ammonizione ed era rigore.

Ma il mio pensiero è molto più profondo. Io lo dico spesso, sia al mio Presidente che ad altri Presidenti. Non penalizzo gli arbitri perché fare l’arbitro non è semplice, ma dal mio punto di vista loro bisognerebbe parlare più di professionismo dell’arbitraggio. Dobbiamo crescere su questi punti, essere un professionista cambia le cose ed aiuta tutti. Credo che invece si parli troppo di politica, sia nel calcio che nell’arbitraggio”.

VAR?

“Io penso che gli arbitri sono preparati come i giornalisti o il mio Presidente, il mio allenatore, i miei calciatori, ma ora abbiamo tutti quanti un problema, siamo confusi. Vi spiego anche perché. Uno dei casi per cui gli arbitri adesso hanno più responsabilità senza ricorrere al VAR, dovete sapere, successo a noi contro il Sassuolo. Una rete annullata per un fallo di Hernani, non valutato dall’arbitro, con conseguente gol di Gervinho. Da allora tutto è cambiato”.