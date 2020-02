Notizie Milan, Ibrahimovic da Tapiro d’Oro: “Normale essere arrabbiati”

Ultime Milan | Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro. Doveva essere la sfida che avrebbe dovuto segnare il definitivo rilancio il campionato, ed invece per il Milan il derby contro l’Inter ha segato un altro passo falso. La compagine rossonera, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0, è crollato sotto i colpi dell’Inter che nella ripresa ha messo in campo tutta la sua esperienza ed ha portato a casa la vittoria.

Tra i grandi protagonisti della sfida di San Siro sicuramente anche Zlatan Ibrahimovic che, autore di un goal e un assist, dopo il triplice fischio si è lasciando andare alla stampa non nascondendo la grande amarezza. Ibra, eletto uomo partita Sky nonostante la socnfitta, aveva esultato mandando un bacio alla curva nerazzurra. Troppo presto, forse, perchè è stato “attapirato” in fretta dai nerazzurri nella ripresa.

Ultime Milan, le parole di Ibrahimovic

Anche per questo, al fuoriclasse svedese, a seguito del ko patito nel Derby, è stato consegnato, da Striscia la Notizia, il Tapiro d’Oro.