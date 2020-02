Tweet on Twitter

Notizie Juventus: Ronaldo pentito di aver scelto i bianconeri

Ultime Juve | La storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e la Juventus è già finita? Dopo le indiscrezioni di ieri dalla Spagna, arriva un’altra conferma.

L’attaccante portoghese potrebbe essersi già pentito di aver scelto la Juventus. In un periodo non certo semplice per la società bianconera, continuano a venir fuori notizie sul fuoriclasse portoghese.

CR7 dopo la sconfitta contro il Verona avrebbe espresso tutto il suo malcontento ai compagni di squadra.

Il calciatore sarebbe infuriato per una situazione che sta diventato pesante: nelle ultime gare la squadra di Sarri ha fatto dei passi indietro dal punto di vista dei risultati, e del gioco.

Per questo motivo il Figline è finito sul banco degli imputati e si parla con insistenza di un addio a fine stagione con l’idea Guardiola che torna nella testa dei dirigenti bianconeri.

Ultime Juventus: le indiscrezioni su Ronaldo

Tuttavia non solo il tecnico, anche Ronaldo a fine campionato potrebbe andare via. Dove? Il ritorno al Real Madrid potrebbe essere la soluzione migliore. A dare credito a queste ultime voci è Frederic Hermel, giornalista sportivo francese, che a ‘RMC’ ha rivelato alcuni dettagli sul futuro del calciatore:

“Da quanto mi risulta, e questa è un’informazione che mi arriva dall’entourage, Ronaldo sarebbe convinto di aver fatto un errore andando alla Juventus. Voleva restare al Real ma in Spagna c’erano diversi problemi. Dall’ultimatum con il club alle continue discussioni con Perez.