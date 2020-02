Notizie Inter, l’infortunio di Handanovic potrebbe essere più serio del previsto

Notizie Inter – Infortunio Handanovic | Cominciano a destare preoccupazioni le news che arrivano su Samir Handanovic. Sì, perché il portiere sloveno resterà ancora ai box per un po’, un indizio è arrivato proprio dall’acquisto di Emiliano Viviano, che andrà a dare il proprio contributo al club nerazzurro. L’ex portiere di Sampdoria e Spal andrebbe a giocarsi la titolarità con Daniele Padelli, con quest’ultimo che resta ancora davanti nelle gerarchie. La Gazzetta dello Sport però, nella sua edizione odierna, ha analizzato la situazione legata all’estremo difensore e capitano dell’Inter: Handanovic potrebbe restare quasi un mese fuori.

Ultime Inter, Handanovic potrebbe rientrare contro la Sampdoria: out con Napoli e Lazio

Stando a quanto evidenziato dalla rosea, lo stop di Handanovic potrebbe prolungarsi. La certezza è che andrà a saltare il match importante di Coppa Italia contro il Napoli, in programma domani sera a San Siro, con Antonio Conte che andrà ad affidare i propri pali a Daniele Padelli. Salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe essere del match neanche nello scontro diretto contro la Lazio. Nell’obiettivo dello staff medico ci sarebbe quello di farlo rientrare entro il 23 febbraio, per la sfida casalinga contro la Sampdoria. Potrebbe anche saltare la gara di Europa League contro il Ludogorets, per garantirgli un sereno recupero, facendo da spettatore nel dualismo tra Viviano e Padelli.