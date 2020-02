Notizie Inter: il club di Beckham, l’Inter Miami, costretto a cambiare nome

Notizie Inter, Beckham costretto a cambiare nome al suo club? L’Inter Miami accusata di plagio

Notizie Inter – Beckham in causa con i nerazzurri | L’Inter si prepara a vincere una battaglia cominciata tempo fa, contro l’Inter Miami di David Beckham. Al centro della discussione c’è l’esclusività del marchio, con la società dell’ex stella del Manchester United che potrebbe vedere compromesso l’inizio in Major League Soccer della sua squadra, previsto per il primo marzo. Il suo club potrebbe cominciare il campionato con un nome diverso da quello attuale. La denominazione ricorda troppo quella dell’Internazionale di Milano ed è per questo che nel 2014 fu richiesto agli organi competenti di registrare il marchio in quanto esclusivo. Stando a quanto rivelato da ‘Law.com’, la prima richiesta del club di Milano è stata accolta dal tribunale in Florida, con l’Inter Miami che ora rischia di essere condannata.

Ultime Inter, il club di Miami potrebbe cambiare nome: la posizione di David Beckham