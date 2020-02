News Napoli, De Zerbi è un’idea per la panchina del futuro: riflessioni in casa azzurra

News Napoli – De Zerbi | Non è una buona stagione quella del Napoli che, prima con Ancelotti e poi con Gennaro Gattuso, non riesce a carburare. Continuano ad arrivare le sconfitte di una squadra fragile, che apparentemente viene fuori quando c’è da sfidare Lazio e poi Juventus, illudendo sulla reazione in casa della Samp, per poi cadere ancora, in casa contro il Lecce. Non vuole più vedere questo il patron degli azzurri, Aurelio De Laurentiis. Per la prossima stagione potrebbe arrivare ancora un altro ribaltone sulla panchina dei partenopei. Gennaro Gattuso potrebbe dire addio a fine stagione e tra i nomi, oltre al tecnico dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ci sarebbe finito anche Roberto De Zerbi, per il futuro della panchina del Napoli.

Ultime Napoli, De Zerbi torna in azzurro? Assieme a Juric, è l’idea per giugno

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Sassuolonews.net, ci sarebbero già un paio di squadre sull’allenatore Roberto De Zerbi. Il tecnico dei neroverdi piace tantissimo alla Fiorentina, che potrebbe aggiudicarselo a fine stagione, ma c’è anche il Napoli ad aver annotato il suo nome sul taccuino. Quello a Napoli rappresenterebbe un ritorno, dopo l’esperienza vissuta da giocatore, nella cavalcata che portò in Serie A proprio la società di Aurelio De Laurentiis. Ci sarà da capire al margine di questa stagione cosa succederà, con un possibile colpo di scena sulla panchina dei partenopei.