Juventus, Sarri a cena con Agnelli e Paratici per decidere il futuro – FOTO

Juventus, Sarri in bilico: cena con Agnelli e Paratici | Due sconfitte consecutive nelle ultime due trasferte. Bottino amarissimo per Maurizio Sarri e la Juventus che si è vista agganciare nuovamente dall’Inter in classifica e ha visto la Lazio accorciare a -1, dando vita ad una corsa Scudetto “evitabile”. Dopo la sconfitta di Verona, Maurizio Sarri è stato a cena con Andrea Agnelli e Fabio Paratici per discutere del suo futuro.

Dopo la sconfitta di Verona, presidente e tecnico analizzano il momento critico della capolista. Con loro anche il ds Paratici.https://t.co/THhm5l7kQg — La Stampa (@LaStampa) February 11, 2020

Juventus: Sarri, Agnelli e Paratici a cena

Aveva chiesto aiuto dopo la pesante sconfitta di Verona ed ecco che il Presidente Andrea Agnelli è immediatamente sceso in campo per risolvere le problematiche. Il tecnico bianconero, come riporta La Stampa, si è incontrato a cena con il massimo dirigente al ristorante Bastimento di Torino. Hanno parlato dei problemi della squadra, relativi soprattutto alla filosofia di gioco. In un secondo momento, al tavolo si è aggiunto anche Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus e solo alle 22:30 hanno lasciato il ristorante.

Agnelli rassicura Sarri ma si guarda intorno

Dalla cena è emersa la preoccupazione di Andrea Agnelli di non raggiungere gli obiettivi prefissati ma al contempo sono arrivate rassicurazioni a Maurizio Sarri che potrà continuare tranquillamente il suo lavoro, coadiuvato dall’aiuto di Fabio Paratici. Intanto, però, sono tornate di moda le voci di un possibile ritorno di fiamma per Pep Guardiola che la Juve segue da anni.