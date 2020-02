Ultime Napoli, Serie A: il Giudice Sportivo multa Milik

Ultimissime calcio Napoli, Giudice Sportivo Serie A Milik | Clamoroso in Serie A, il Giudice Sportivo multa Milik per simulazione. Dopo le tante polemiche post Napoli Lecce, sul fallo da rigore non concesso agli azzurri, arriva la decisione a sorpresa del Giudice Sportivo. Nel comunicato emesso dal Giudice Sportivo di oggi, infatti, Arkadiusz Milik è stato multato. Dopo essere stato abbattuto in area di rigore da Donati del Lecce, Milik è stato poi ammonito per simulazione dall’arbitro Giua. Dopo un consulto al Var, la decisione è stata confermata. Intanto è arrivato il comunicato del Giudice Sportivo che ha multato per simulazione il calciatore, ammenda di 2.000 €. Da capire se ci sarà un ricorso o una replica in giornata dallo stesso calcio Napoli in merito alla decisione del Giudice. Già dopo la partita la società si era schierata contro la decisione dell’arbitro.

Serie A, Giudice Sportivo: Milik Multato, Nainggolan squalificato

Oltre la multa a sorpresa a Milik da parte del Giudice Sportivo, arriva il comunicato con i nomi dei calciatori squalificati per la prossima giornata. I calciatori che non prenderanno parte alla 24esima giornata di Serie A sono cinque. Bryan Cristante (Roma), Armando Izzo (Torino), Andrea Conti (Milan), Albin Ekdal (Sampdoria) e Radja Nainggolan (Cagliari). Questi i calciatori assenti al prossimo turno di Serie A.