Calciomercato Sassuolo, Boga piace a tutti | La stagione dirompente di Jeremie Boga non sta passando inosservata. Il Sassuolo sta godendo ogni domenica delle sue giocate, dei suoi assist e dei suoi gol e in estate potrebbe dover fronteggiare una vera e propria asta che coinvolgerà tante big europee. In Serie A interessa a Napoli, Juventus e Inter.

Calciomercato Sassuolo, incontro con il Chelsea per il futuro di Boga

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, parla di un incontro imminente tra Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e Marina Granovskaia, la manager russa del Chelsea. Un incontro potrebbe avvenire già domani e in questa settimana la società emiliana cercherà di capire come dovrà muoversi per il futuro dell’attaccante franco-ivoriano. Nell’estate del 2018 lo ha acquistato a titolo definitivo dal Chelsea per una cifra vicina ai 9 milioni di euro ma c’è una clausola a favore del club inglese che potrebbe riportare l’attaccante in Premier League, pareggiando la cifra sborsata dai neroverdi.

Boga, pronta l’asta per l’estate

Il contratto di Boga con il Sassuolo scadrà nel 2022 e Carnevali vuole incontrare di prima persona il Chelsea per capire come muoversi circa il futuro del 23enne che piace a mezza Europa. Il Sassuolo, infatti, vuole confermare l’attaccante anche per la prossima stagione perché crede che abbia margini di miglioramento molto ampi. Eppure non sarà semplice trattenerlo: dopo l’incontro con il Chelsea si stabilirà il prezzo del suo cartellino. Di lì l’asta. Tante big lo seguono ma l’inserimento del club londinese ha fermato i discorsi con le altre squadre che già dalla settimana prossima potrebbero riprendere incessantemente.