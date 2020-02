Calciomercato Sampdoria: Ramirez rinnova fino al 2023

Calciomercato Sampdoria, Ramirez verso il rinnovo

Mercato Sampdoria Ramirez | Gaston Ramirez, giocatore della Sampdoria, con la doppietta messa a segno la scorsa giornata contro il Torino ha permesso alla Samp d conquistare tre punti importantissimi per la corsa alla salvezza. Rimonta del club blucerchiato a Torino con due splendidi gol di Ramirez. Il calciatore aveva segnato anche la giornata precedente con il Napoli, gol poi annullato dal Var. Cinque i gol stagionali per Ramirez, che ad inizio anno non ha trovato il giusto spazio con Di Francesco. Con l’arrivo di Ranieri è cambiata anche la sua posizione in campo, ma è diventato un perno fondamentale. Lo stesso allenatore ha ammesso recentemente di voler Ramirez già ai tempi della Premier League. Intanto, il suo contratto è in scadenza nel 2021 e ora potrebbe arrivare il rinnovo. La Samp cerca la salvezza in questa stagione per poi ripartire il prossimo anno con un nuovo progetto, dove con Ranieri, sembrerebbe quasi scontata anche la permanenza del calciatore uruguaiano.

Ultime Sampdoria, Ramirez fino al 2023

Come riporta dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club blucerchiato punta al rinnovo contrattuale di Gaston Ramirez, in scadenza nel 2021. Il club, il calciatore e il suo agente starebbero già parlando del rinnovo contrattuale. Le parti sono intenzionate a continuare insieme e presto potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto fino 2023.