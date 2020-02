Calciomercato Roma, Mkhitaryan già ai saluti: sarà addio a fine stagione

Calciomercato Roma, sarà addio a fine stagione per Mkhitaryan

Calciomercato Roma – Mkhitaryan | Non è stata fino ad ora una partentesi positivissima quella in giallorosso per Henrikh Mkhitaryan. Il fantasista armeno non ha ancora inciso in Serie A, alla Roma non si sono ancora espresse del tutto le sue qualità. Dopo un periodo caratterizzato dagli infortuni è tornato dal primo minuto contro il Bologna, ma un suo gol non è bastato per evitare la sconfitta contro i felsinei. Qual è il futuro del calciatore? La società, stando a quel che rivelano i colleghi inglesi del ‘Sun’ ci starebbe riflettendo. Il calciatore arrivò la scorsa estate dall’Arsenal e in prestito secco per circa 3 milioni.

Notizie Roma, manca l’accordo per Mkhitaryan: tornerà all’Arsenal

Il tabloid inglese, nella sua edizione odierna, ha parlato di Mkhitaryan, con la possibilità di rivederlo all’Arsenal al margine di questa stagione. Sì, perché mancherebbe l’accordo per una sua permanenza alla Roma. Il club capitolino potrebbe dire addio, con l’offerta di 10 milioni che non convince i Gunners. L’Arsenal ha fissato il prezzo, che porta praticamente al doppio dell’offerta presentata dal club giallorosso. Ci vorranno 24 milioni, troppo lontani dalle idee della società romanista. La sua stagione, almeno fino a questo momento, non ha convinto. Le prossime settimane e forse anche mesi, diranno di più sulla questione. Se dovesse rientrare in Inghilterra, potrebbe comunque dire addio, ma sempre alle richieste del club di Londra.