Calciomercato Napoli: Younes può ancora finire in Russia

Ultime Napoli: Younes verso l’addio. Come riportato da Sky Sport l’attaccante azzurro è ancora sul mercato nonostante la chiusura della campagna trasferimenti invernale.

Il calciomercato del Napoli in uscita potrebbe non essere concluso. C’è un calciatore che potrebbe ancora essere il lista di sbarco.

Per Amin Younes sarebbe ancora possibile un trasferimento in Russia. Il calciatore tedesco è ormai uscito dai radar della squadra allenata da Gattuso ed in Russia è ancora possibile acquistare vista che la chiusura del mercato è ritardata rispetto a quella della Serie A.

Ultime Napoli: Younes può finire fuori lista

L’ex Ajax con l’arrivo di Rino Gattuso ha trovato pochissimo spazio. Il tecnico calabrese, infatti, lo ha praticamente escluso dalle sue rotazioni. Il tedesco potrebbe finire anche fuori lista visto che gli azzurri hanno operato molto a gennaio e hanno problemi di organico. Tuttavia, vista la delicata situazione di Mertens e Callejon, entrambi arrivati all’ultimo anno di contratto, Giuntoli non vorrebbe privarsi dell’esterno a titolo definitivo ma gradirebbe una soluzione temporanea. Per questo non sarà facile chiudere la trattativa in questo momento visto che tante big in Russia sono pronte ad investire sul ragazzo che dovrebbe anche decidere di trasferirsi in un campionato lontano.