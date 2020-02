Il destino di Elseid Hysaj sembra già scritto: con Gattuso è tornato al centro del progetto azzurro, ma stando alle parole dell’agente è destinato a lasciare il club nella prossima sessione di mercato.

Mercato Napoli, pronto l’addio di Hysaj

Gli azzurri non possono permettersi di trovarsi a vivere le situazioni già viste con Mertens e Callejon, anche perché l’albanese è più giovane e perderlo a 0 tra 2 anni sarebbe un colpo pesante da attutire. Così il suo rinnovo potrebbe infine arrivare, ma sarebbe più che altro un modo per tutelare le parti in caso di addio, anziché un modo per continuare il rapporto. Ecco quanto dichiarato dal suo agente, Mario Giuffredi, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “C’è la volontà di rinnovare per essere ceduti in estate. Non voglio tenere due giocatori nello stesso ruolo e nella stessa squadra“.

Ultime Napoli, le situazioni Mario Rui e Di Lorenzo

Il portoghese è stato uno dei migliori nella sciagurata gara contro il Lecce, come affermato dallo stesso agente: “Ha creato delle azioni importanti. Se deve essere confermato, dovremo iniziare a parlare di rinnovo anche per lui visto che ha 2 anni contratto“. Non se ne parla invece per Di Lorenzo, sempre assistito da Giuffredi, visto che è arrivato adesso, ma al netto dell’ultima gara, è comunque uno dei più in forma: “Ha pagato aver giocato per 2 mesi come centrale, serve riassettarsi. Forse Gattuso poteva evitare di schierare insieme Koulibaly e Maksimovic“.