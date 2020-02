Calciomercato Milan: obiettivo Zaracho, c’è l’offerta

Calciomercato Milan – Zaracho | Il Milan tratta ormai da oltre un anno per Matias Zaracho. Il calciatore argentino del Racing Avellaneda è uno degli obiettivi principali dei rossoneri da diverso tempo. Maldini e Boban lavorano per portarlo in Italia la prossima estate. Di ruolo trequartista, è capace di giocare anche sulle fasce vista la sua velocità. Zaracho è un classe 1998 abile nel dribbling ed è cresciuto insieme a Lautaro Martinez proprio nel Racing. Distanza economica non difficile da superare tra domanda e offerta. La prima offerta dei rossoneri è di circa 15 milioni di euro.

Mercato Milan – Zaracho nel mirino, distanza con il Racing Club

Il Milan prova a seguire l’Inter e guarda in casa dal Racing Club. Il club argentino lasciò partire Lautaro Martinez per circa 25 milioni di euro e ora chiede 20 per Matias Zaracho. Stando a quanto rivelato dal portale ‘Todo Fichaje’, il club rossonero avrebbe presentato l’offerta concreta al Racing Avellaneda di 15 milioni di euro. Il calciatore viene valutato 20 milioni dal club argentino e al momento la trattativa resta ferma. Il Milan spinge per il suo acquisto e la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva in vista dell’estate. E’ da diversi mesi che Boban e Maldini corteggiano il giovane talento. Il suo agente ha già parlato con il club rossonro nelle scorse settimane.