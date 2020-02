Calciomercato Milan, il Real Madrid affonda per Donnarumma | Gianluigi Donnarumma sta convincendo sempre di più Florentino Perez e la dirigenza del Real Madrid che in estate potrebbe affondare il colpo per il classe ’99 del Milan. Il portiere della Nazionale Italiana è in scadenza di contratto nel 2021 con i rossoneri e il rinnovo non sembra poi così scontato. In estate, dunque, il Milan potrebbe decidere di vendre Donnarumma per evitare di perderlo a parametro zero in caso di mancato rinnovo.

Milan, il Real Madrid fa sul serio per Donnarumma

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il Real Madrid si sta seriamente muovendo per il giovane portiere italiano perché la condizione di Courtois e di Areola non convince del tutto Zinedine Zidane che vuole affidarsi ad un portiere più sicuro. E’ questo il motivo per cui il Milan ha ceduto in prestito secco Pepe Reina in Premier League: si prepara alla cessione di Donnarumma.

Donnarumma al Real, e la Juventus?

Sul quotidiano si legge che la Juventus è interessata da tempo a Donnarumma e vorrebbe concludere l’affare anche grazie ai rapporti ottimi con Mino Raiola, procuratore del portiere. Ci sono stati già dei contatti preliminari con il potente procuratore che, però, potrebbero non servire se il Real Madrid affonderà sul serio. Per Gigio Donnarumma, insomma, si aprono le porte di una big: in estate potrebbe consolidare la sua posizione europea.